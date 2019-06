Detonation in Wohnung

26.06.2019 Köln. Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Köln ist am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Köln schwebt ein 34 Jahre alter Mann weiterhin in Lebensgefahr. Dies teilte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen mit. Was zu der Explosion geführt hatte, ist weiterhin unklar.

Die Explosion hatte sich am Dienstag um kurz nach 17 Uhr in einer Wohnung an der Pützlachstraße ereignet, teilte die Polizei mit. Anwohner riefen demnach die Polizei an und meldeten einen lauten Knall. „Beamte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und entdeckten den schwerstverletzten Mieter“, hieß es.

Sofort seien die Häuser rechts und links des Mehrfamilienhauses geräumt worden, um eine Gefährdung anderer Anwohner auszuschließen. Nach wenigen Stunden konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurück, der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Spezialisten des Landeskriminalamts untersuchten die Wohnung. Weitere explosive Stoffe fanden sie nicht. Was zu der Explosion geführt hat, war zunächst unklar.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete, soll der Mann am Nachmittag einen Gegenstand am Rhein gefunden und mit nach Hause gebracht haben. (dpa/ga)