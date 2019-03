Einem Reisenden wurde am Flughafen Köln/Bonn am Freitagmittag eine hochwertige Uhr gestohlen.

Köln. Einem Reisenden wurde am Flughafen Köln/Bonn am Freitagmittag eine hochwertige Uhr gestohlen. Der Dieb konnte noch unmittelbar vor seinem Flug überführt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2019

Gegen 12 Uhr am Freitagmittag rief ein Reisender eine Streife der Bundespolizei zu sich, weil er eine Uhr vermisste. Nach eigenen Angaben habe er in der Sicherheitskontrolle seine hochwertige Uhr zusammen mit seiner Kleidung in eine Plastikwanne gelegt. Nach Abschluss der Kontrolle habe er die Uhr beim Anziehen seiner Oberbekleidung jedoch in der Wanne vergessen. Das hochwertige Stück sei nun verschwunden. Laut der Polizei befragten die Beamten daraufhin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kontrolle, ob sie die Uhr gefunden hätten. Dies wurde verneint. Dass der Mann seine Uhr abgelegt hatte, wurde aber von ihnen bestätigt.

Die Polizei wertere die Kameras, die den betroffenen Bereich abdecken aus. Die Aufnahmen bestätigten den Verdacht. Laut der Pressemitteilung der Polizei konnte ein Mann beobachtet werden, der die vergessene Uhr in der Plastikwanne entdeckte. Er nutzte seinen eigenen Koffer, um die Uhr abzudecken und diese zu entwenden. Dann verschwand er im Sicherheitsbereich in Richtung Gates.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Dieb führte zum Erfolg. Noch vor seinem geplanten Abflug nach München, wurde der Mann im Gate gestellt und die gestohlene Uhr sichergestellt.

Da der Dieb französischer Staatsbürger war und keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik hatte, wurde neben einer Strafanzeige auch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro erhoben. Das Diebstahlsopfer wurde unmittelbar über die Sicherstellung seiner Uhr informiert.