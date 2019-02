Polizei sucht mit Bildern

Köln. Mit Fotos aus einer Videokamera fahndet die Kriminalpolizei nach einem Räuber, der am Samstag in Köln-Mülheim ein E-Bike aus einem Fahrradgeschäft gestohlen hat. Die Beamten bitten um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2019

Ein noch unbekannter Mann hat am Samstag in Köln-Mülheim ein E-Bike gestohlen. Gegen 19 Uhr gab er nach Angaben der Polizei in einem Fahrradgeschäft auf der Buchheimer Straße zunächst vor, ein E-Bike kaufen zu wollen. Dann überredete er den 28-jährigen Inhaber zu einer Probefahrt mit einem E-Bike der Marke Kreidler (EPAC Alu City Fahrrad 28).

Der 29-jährige Bruder des Inhabers beobachtete die Probefahrt und ging schließlich gemeinsam mit dem Mann zurück zum Laden. Vor dem Geschäft stieß der Räuber seinen Begleiter so heftig, dass dieser ins Straucheln geriet und gegen die Eingangstür stürzte. Der Unbekannte flüchtete mit dem E-Bike die Buchheimer Straße entlang. Bis zum dortigen Supermarkt verfolgte der 29-Jährige den Mann, dann verlor er ihn aus den Augen.

Foto: Polizei

Der Räuber wird beschrieben als ungefähr 1,85 Meter groß. Laut Zeugenaussage trug er zur Tatzeit eine dunkle Perücke. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen: Wer hat die Probefahrt oder die Flucht des Tatverdächtigen auf der Buchheimer Straße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen?

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.