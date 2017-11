Flughafen Köln-Bonn

Flughafen. Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen am Terminal 2 am Köln/Bonner Flughafen einen 53-jährigen Mann aus Mauretanien festgenommen, weil er rund 5,8 Kilogramm Rauschgift mit sich führte. Das teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Von Michael Lehnberg, 07.11.2017

Den Beamten war sein Gepäckwagen aufgefallen, den er unbeaufsichtigt vor der Toilette abgestellt hatte. Als er aus der Toilette kam, sprachen ihn die Bundespolizisten auf das unbeaufsichtigte Gepäck an. Dabei regierte der Mann laut Bericht nervös und zeigte sich uneinsichtig.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zwar im Besitz eines mauretanischen Reisepasses war, aber keinen erforderlichen Aufenthaltstitel vorlegen konnte. Zur weiteren Überprüfung sollte der 53-Jährige zur Dienststelle gebracht werden. Auf dem Weg dorthin versuchte der Mauretanier zu flüchten. Bundespolizisten konnten ihn aber kurze Zeit später im Parkhaus 1 stellen. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Beamten eine größere Menge Rauschgift, vermutlich Marihuana, im Gepäck. Das Auswiegen ergab laut Polizei 5,8 Kilo.