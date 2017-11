Polizeieinsatz in Klettenberg

Köln-Klettenberg. Am Samstagnachmittag ist ein junger Kölner mit einer Softair-Maschinenpistole durch Köln-Klettenberg gelaufen. Ein besorgter Zeuge wählte daraufhin den Notruf.

Von general-anzeiger-bonn, 26.11.2017

Der 26-jährige Kölner war am Samstagnachmittag mit einer, einer echten Schusswaffe sehr ähnlichen, Softair-Maschinenpistole durch

Köln-Klettenberg gelaufen, als ein 29-jähriger Zeuge auf ihn aufmerksam wurde und besorgt die Polizei alarmierte.



Die Polizei stellte den Verdächtigen gegen 15.30 Uhr daraufhin an der Bahnhaltestelle auf der Luxemburger Straße und richteten ihre

Dienstwaffen auf ihn. Sie forderten den 26-Jährigen auf sich auf den Boden zu legen und legten ihm Handschellen an. Die Softair-Maschinenpistole trug der junge Mann dabei auf dem Rücken.



Erst als die Beamten die Softairwaffe in die Hände nahmen, konnten sie feststellen, dass es sich um keine "echte" Maschinenpistole

handelte. Sie nahmen den Mann zur Personalienfeststellung mit zur Wache und leiteten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen

Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.