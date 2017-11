Polizei bittet um Hinweise

In Köln wurde ein 20-Jähriger ausgeraubt und geschlagen. (Symbolbild)

Köln. In der Nacht zu Mittwoch wurde ein 20-Jähriger in der Kölner Innenstadt ausgeraubt und geschlagen. Die Polizei sucht nach den beiden unbekannten Tätern.

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen 20-Jährigen in der Kölner Innenstadt geschlagen und ausgeraubt. Wegen seiner Verletzungen haben Rettungskräfte das Opfer in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben lief der Mann gegen 4 Uhr durch die Grünanlage an der Vogelsanger Straße Ecke Innere Kanalstraße, als er plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf bekam und daraufhin stürzte. Einer der beiden Unbekannten schlug ihn mehrfach ins Gesicht und verlangte nach der Jacke des Opfers. Außerdem erbeuteten die Täter die Geldbörse und das Handy des 20-Jährigen.

Die mutmaßlichen Täter sind etwa 1,90 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt und haben eine sportlich-muskulöse Figur. Beide trugen einen Bart.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0221 2290.