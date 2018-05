Verdächtiger festgenommen

Im Januar wurde das Landeskriminalamt beauftragt, auch Angriffe mit Stichwaffen in die Kriminalstatistik aufzunehmen.

23.05.2018 Köln. In der Kölner Innenstadt wurde ein Obdachloser lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Verdächtiger aus dem Obdachlosenmilieu wurde festgenommen.

Bei einer Messerattacke in der Kölner Innenstadt ist ein obdachloser Mann am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Opfer ist demnach 27 Jahre alt.

Nach ersten Ermittlungen soll es um 22.15 Uhr zu einem Streit zwischen dem 27-Jährigen und einem ein Jahr älteren Kontrahenten gekommen sein. Der Widersacher soll auch dem Obdachlosenmilieu angehören. Polizisten trafen den flüchtigen Täter an einer Stadtbahnhaltestelle in Köln-Deutz an und nahmen ihn fest.

Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde in eine Klinik gebracht: Nach Einschätzung der Ärzte sei sein Gesundheitszustand derzeit stabil, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Eine eigens eingerichtete Mordkommission soll nun die Tat untersuchen, wie eine Sprecherin sagte. (general-anzeiger-bonn.de und dpa)