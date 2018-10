10.10.2018 HÜRTH. Schwere Verletzungen hat ein Mann am Mittwochvormittag in Hürth erlitten. Der 22-Jährige wurde von einer Straßenbahn angefahren, nachdem er eine geschlossene Schranke ignoriert hatte.

Ein Mann ist in Hürth unter einer geschlossenen Bahnschranke hindurchgelaufen und von einer Straßenbahn angefahren worden. Dabei verletzte sich der 22-Jährige am Mittwochvormittag schwer. Er sei auf dem Fußweg unterwegs gewesen, als er trotz geschlossener Schranke die Schienen überqueren wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Fahrschulbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrschüler erlitt einen Schock. (dpa)