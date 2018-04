20.04.2018 Köln. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 22-Jähriger am späten Donnerstagabend in Köln-Lindenthal. Der Mann stürzte und geriet zwischen die Waggons einer Straßenbahn.

Ein 22-Jähriger ist in Köln-Lindenthal zwischen die Waggons einer Straßenbahn geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am späten Donnerstagabend zu einer Haltestelle gelaufen und dort gestolpert, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach stürzte er zwischen die heranfahrende Bahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der 22-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)