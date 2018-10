Tödliche Kollision in Deutz

Köln. In Köln-Deutz ist am Mittwochabend ein Mann gestorben, der unter eine Bahn der Linie 7 der KVB geraten war. Der Unfall ereignete sich an der Siegburger Straße, die anschließend gesperrt wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Im Kölner Stadtteil Deutz ist es am Mittwochabend zu einem tödlichen Zusammenstoß mit der Straßenbahnlinie 7 gekommen. Ein Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 20.41 Uhr im Bereich der Kreuzung Siegburger Straße - Troisdorfer Straße die Gleise überquert und war dabei von der herannahenden Bahn erfasst worden. Das Opfer konnte laut Polizei noch nicht identifiziert werden.

Bis 2.10 Uhr waren Beamte und Rettungskräfte Ort. Die Siegburger Straße war bis 23.40 Uhr voll gesperrt, der Bahnverkehr der Linie 7 unterbrochen.