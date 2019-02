Feuerwehreinsatz

Polizisten und Rettungskräfte stehen im Hauptbahnhof in Köln an einem Gleis.

13.02.2019 KÖLN. Am Kölner Hauptbahnhof ist am Mittwochmittag ein Mann unter einen Zug geraten. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus, war aber ansprechbar.

Am Kölner Hauptbahnhof ist ein 43-jähriger Mann auf Bahnsteig 8/9 unter einen einfahrenden IC geraten. Nach eigenen Angaben stolperte der Leverkusener am Mittwoch gegen 13.15 Uhr und stürzte daraufhin ins Gleisbett, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, um den Mann unter dem Zug hervorzuholen. Er kam in ein Krankenhaus.

Der aktuelle Gesundheitszustand des Verunfallten ist laut Polizei kritisch, der Mann war nach dem Unglück aber ansprechbar. Videoaufnahmen hätten bestätigt, dass er ohne Fremdeinwirkung gestolpert sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. (dpa/ga)