Lebensgefährlicher Leichtsinn im Video

Köln. Leichtsinnig und gefährlich: Ein 20-Jähriger ist in Köln auf der Wagenkupplung einer Stadtbahn mitgefahren, während er sich am Scheibenwischer festhielt. Die Polizei hat ein Video des Vorfalls veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2019

Die lebensgefährliche Fahrt eines Frecheners auf einer Stadtbahn in Köln hat eine Polizeistreife am Freitagabend im Stadtteil Neustadt-Süd beendet. Polizisten hatten gesehen, dass der 20-Jährige um 18.30 Uhr an der Aachener Straße/Ecke Händelstraße auf der Wagenkupplung einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn 7 stand und sich nur am Scheibenwischer festhielt.

Die Beamten verfolgten die Stadtbahn laut Bericht und beendeten die Fahrt des Mannes an der Haltestelle "Moltkestraße". Dort gab der Frechener an, er habe nicht zu spät zum Sport kommen wollen - die Türen der Bahn seien bereits verriegelt gewesen. Er muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr in einem Strafverfahren verantworten.