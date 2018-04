Wirtin findet Leichen im Keller

Ein Polizeiauto steht vor einem Restaurant in Köln. Im Keller des Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Polizisten stehen vor einem Restaurant in Köln. Im Keller des Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Polizisten stehen vor einem Restaurant in Köln. Im Keller des Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

14.04.2018 Köln. Nach dem Fund zweier Leichen im Keller eines Restaurants in Köln-Niehl geht die Polizei mittlerweile von einer Beziehungstat aus.

Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr war ein Notruf von der Inhaberin des Lokals an der Friedrich-Karl-Straße eingegangen. Sie hatte eine der Toten entdeckt und dann die Polizei alarmiert. Zunächst war nicht klar, wie es zum Tod des 50-jährigen Frau und des 49 Jahre alten Mannes gekommen war.

Am Samstag teilten Staatsanwaltschaft und Polizei dann mit, dass man von Tötungsdelikt ausgehe. Eine Mordkommission der Polizei Köln habe die Ermittlungen aufgenommen.

So habe sich nach bisher vorliegenden Erkenntnissen die 50-Jährige, die als Kellnerin in der Gaststätte „Paul's Restaurant“ arbeitete, gegen 19.10 Uhr in den Keller des Restaurants begeben, um Getränke zu holen. Ihr 49-jähriger Ex-Freund, der sich vor Ort als Gast aufhielt, folgte der Frau unbemerkt und erschoss sie mit einer Faustfeuerwaffe. Anschließend tötete er sich selbst. Das Motiv der Tat liegt mutmaßlich im zwischenmenschlichen Bereich, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der beiden Leichen angeordnet. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (general-anzeiger-bonn.de)