Mit 4,5 Promille

Auf der bloßen Herdplatte hat ein stark betrunkener Mann in Zülpich (Kreis Euskirchen) sein Steak garen wollen - und ist eingeschlafen. Die Folgen waren verbrutzeltes Fleisch und dichte Rauchschwaden im Haus. Nachbarn riefen am Donnerstag die Feuerwehr. Die Retter bargen den stark alkoholisierten 41-Jährigen mit Verdacht auf Rauchvergiftung aus seiner Wohnung und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 4,5 Promille, wie die Polizei am Freitag mitteilte. (dpa)