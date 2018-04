Fahndung nach Täter

Köln. An einer Bushaltestelle in Köln ist eine junge Frau von einem Mann sexuell belästigt und bedrängt worden. Mit Fahndungsfotos sucht die Polizei nach Hinweisen zum Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Eine 20-Jährige wurde am Abend des 7. Dezembers 2017 an einer Bushaltestelle im Kölner Stadtteil Bocklemünd/Mengenich sexuell belästigt. Nun fahndet die Polizei Köln mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Die junge Frau wartete gegen 18.30 Uhr an der Bushaltestelle Börnerstraße. Der Mann näherte sich und fasste ihr ans Gesäß, teilte die Polizei Köln mit. Als sich die Frau von ihm entfernte, folgte der Täter ihr, zog an ihrem Schal und bedrohte sie. Die 20-Jährige schubste den Mann weg, woraufhin er ihr ins Gesicht schlug. Dann flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu dem Täter hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter 0221/2290 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.