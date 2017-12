Polizei sucht nach Zeugen

Bonn. Ein Unbekannter begrabschte eine Jugendliche im Park zwischen dem Ebertplatz und der Cleverstraße in Köln und versuchte sie wegzuzerren. Die Polizei sucht nun nach Tatzeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen eine 15-Jährige in der Kölner Innenstadt sexuell belästigt. Die Jugendliche wehrte sich und konnte den Täter in die Flucht schlagen.

Gegen 8.20 Uhr ging die junge Kölnerin durch den Park zwischen dem Ebertplatz und der Cleverstraße. Der Mann näherte sich ihr in Höhe des Stromverteilerhauses von hinten. Er begrabschte das Mädchen am Gesäß und zerrte sie in die Richtung eines Weihers. Die Jugendliche drückte den Angreifer weg. Er stieß sie zu Boden und rannte Richtung Rheinufer davon.

Die Polizei sucht nach Tatzeugen.

Der Angreifer wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

zwischen 20 und 25 Jahren alt

dunkler Teint

braune Augen

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

schwarze Kleidung

Schal verdeckte Kinn und Mund

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0221/229-0 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.