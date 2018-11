Straße am Rheinufer gesperrt

Köln. In Köln ist am Montagnachmittag ein Mann hinter dem Steuer seines Fahrzeugs verstorben. Offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls brach er während der Fahrt zusammen, baute einen Unfall und verstarb noch an der Unfallstelle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

In Köln ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor ein Autofahrer gegen 16.30 Uhr am Rheinufer auf der Holzgasse in Höhe Rheinauhafen die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf eine Verkehrsinsel, prallte von dort gegen drei weitere Fahrzeuge und gegen einen Schilder- und Ampelmast. Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei verlor der Mann offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass dieser letztlich auch zum Tod des Mannes führte. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Das Rheinufer musste im Bereich des Unfalls für fast drei Stunden gesperrt werden.