KÖLN. In Köln hat es am späten Mittwochabend eine Schießerei gegeben, bei der eine Person verletzt wurde. Der durch einen Schuss am Bein verletzte Mann feuerte selber noch auf das Auto der Widersacher. Die Kripo hat eine Mordkommission eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Bei einer Schießerei in Köln ist am späten Mittwochabend ein 28-jähriger Kölner in Volkhoven/Weiler auf der Straße durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag auf GA-Anfrage. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr am Kreuzblumenweg.

Zuvor war der Mann von mehreren Männern vor einer Shisha-Bar körperlich angegangen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Unbekannten flüchteten demnach in einem silbernen Golf mit gelbem Kennzeichen vom Tatort. Laut Zeugenaussagen soll der verletzte 28-Jährige mehrere Schüsse auf den sich entfernenden Wagen abgegeben haben.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission hat Ermittlungen gegen den Verletzten wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gegen die Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.