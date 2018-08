Feuerwehr im Einsatz

Wesseling. In Wesseling hat es am Dienstagmorgen eine Explosion in einer Garage gegeben. Der Besitzer ist schwer verletzt worden, die Feuerwehr rückte aus.

Bei einer Explosion in Wesseling ist am Dienstmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Löschgruppe Wesseling der Freiwilligen Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mitteilt, sei es beim Öffnen einer Garage am Kastanienweg zu einer Explosion gekommen. Der Besitzer der Garage sei dabei schwer verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklinik.

Weitere Berichterstattung folgt...