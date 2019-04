In fremder Laube gehaust

Köln. Als die Kleingärtnerin die Tür zur Laube öffnete, steht ihr ein fremder Mann gegenüber. Dieser hatte es sich in der Hütte anscheinend gemütlich gemacht und bedrohte die "ungebetenen Gäste" in Köln mit einer Softair-Pistole.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2019

Polizisten haben am Mittwochnachmittag in einem Waldstück in Köln-Poll einen 31-Jährigen festgenommen, der zuvor Besitzer einer Kleingartenlaube mit einer Softair-Pistole bedroht hatte. Mithilfe von Werkzeug, das er in der Gartenanlage gefunden hat, sei er in eine Laube eingebrochen und soll sich darin häuslich eingerichtet haben.

Dort fanden ihn der 76-jährige Besitzer, seine Frau und sein Sohn gegen 15.15 Uhr - offenbar zu seiner Überraschung. Der mutmaßliche Einbrecher richtete seine Waffe auf die Familie und flüchtete mit einem Hund, den er ebenfalls gestohlen haben soll, in einen angrenzenden Wald. Auf der Flucht konnten ihn die inzwischen verständigten Beamten zu Fuß einholen und festnehmen.