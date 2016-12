Polizeieinsatz in Köln

Die Polizei hat nach einer Pöbelei am Hauptbahnhof in Köln einen Mann mitgenommen.

26.12.2016 Köln. Ein 45-Jähriger pöpelte an Heiligabend an einer Autovermietung. Als die Polizei ihn mitnehmen wollte, wehrte er sich und schüttete Benzin auf sich und andere.

Die Polizei in Köln wurde an Heiligabend zum Hauptbahnhof gerufen: ein aggressiver Mann würde Mitarbeiter einer Autovermietung anpöbeln. Der Mann leistete erheblichen Widerstand gegen die Polizisten, übergoss sich und weitere mit Benzin und verletzte zwei Beamtinnen.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, trafen die Beamten in der Vorhalle des Kölner Hauptbahnhofes auf einen aggressiven Mann, der zuvor in einer Autovermietung Mitarbeiter angepöbelt hatte. Der Mann wurde daraufhin zur Wache mitgenommen. Er führte einen Kanister bei sich und gab an, dass dieser mit Wasser befüllt sei.

Der Verdächtige weigerte sich, die Dienststelle zu betreten und "leistete erheblichen Widerstand". Dem Mann gelang es, so teilt die Polizei mit, im Vorraum der Wache, den Kanister zu öffnen und sich und eingesetzte Beamte mit Benzin zu übergießen. Weiterhin zog er ein Feuerzeug aus der Tasche und schrie: " Und wenn ich dabei drauf gehe, ich nehm Euch alle mit!"

Eine Polizistin trat dem 45-Jährigem das Feuerzeug aus der Hand, dieser konnte schließlich überwältigt werden. Zwei Beamtinnen der Polizei wurden bei dem Einsatz verletzt.

Der Mann wurde nach weiteren Ermittlungen in eine Landesklinik verwiesen. Aufgrund der Verschmutzung durch das Benzin musste die Wache kurzzeitig gesperrt werden. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (ga)