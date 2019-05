Polizei sucht mit Bildern

Köln. Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in Köln einen 90-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten und ungefähr 1,80 Meter großen Mann. Er soll am Dienstagmittag im Stadtteil Mülheim einen 90 Jahre alten Rentner überfallen und beraubt haben.

Am Dienstag war der 90-Jährige nach Angaben der Polizei auf der Frankfurter Straße unterwegs. Nach einem Bankbesuch ging er noch in einen Supermarkt. Seine Einkäufe trug der Senior dann zu seiner Wohnanschrift in der Düsseldorfer Straße. Um 12.20 Uhr betrat er den Hausflur und wartete dort auf den Aufzug.

Foto: Polizei Köln

„Ich wurde von hinten gestoßen, konnte mich aber noch an der Wand festhalten“, berichtete der 90-Jährige später. Diesen Moment nutzte der Täter und griff nach der Geldbörse des Rentners. Mit voller Wucht riss der Räuber das Portemonnaie an sich, drehte sich um und rannte weg.