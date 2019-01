SEK-Einsatz in Mechernich

Ein Krankenwagen und ein Polizeifahrzeug stehen im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes vor einem Haus im Ortsteil Schützendorf, in dem sich am Montagabend ein Mann in einem Haus verschanzt hat.

14.01.2019 Mechernich. Im Mechernicher Stadtteil Schützendorf hat sich am Montagabend ein Mann in einem Haus verschanzt. Er ist laut Polizeiangaben möglicherweise bewaffnet.

Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, hat sich eine männliche Person in einem Haus in Mechernich-Schützendorf verbarrikadiert. Die Person sei möglicherweise bewaffnet, habe aber keine Geiseln in ihrer Gewalt, sagte ein Polizeisprecher.

Man gehe davon aus, dass der Mann allein in dem Haus sei, sagte der Sprecher. Wie mehrere Medien am Abend berichteten, zog die Polizei Euskirchen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zur Unterstützung hinzu. Nähere Details zu den Hintergründen lagen zunächst nicht vor.

Derzeit Polizeieinsatz in Mechernich-Schützendorf. Eine männliche Person hat sich in Haus verbarrikadiert. Durchfahrt zw. Schützendorf und Lückerath gesperrt. Medienanlaufstelle vor Ort eingerichtet (vor der GS Lückerath, St. Michaelstraße). Pressetelefon (02251799203) besetzt. pic.twitter.com/tl52yThOe5 — Polizei NRW EU (@polizei_nrw_eu) 14. Januar 2019

Über den Vorfall hatte zuerst „Radio Euskirchen“ berichtet. Die Durchfahrt zwischen Schützendorf und Lückerath wurde für den SEK-Einsatz gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt (dpa)