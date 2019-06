Essen. Am Montagvormittag befreite die Polizei in Essen einen 20-jährigen Kölner. Gegen seinen Willen soll der 20-Jährige von zwei Männern festgehalten worden sein. Diese wollten Geld von der Familie des Opfers.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.06.2019

Spezialeinheiten konnten am Montagvormittag unter der Führung der Kölner Polizei einen 20-jährigen Mann befreien. Der junge Kölner soll von zwei Männern (23, 45) gegen seinen Willen festgehalten worden sein. Gegen Geld von der Familie wollte man den 20-Jährigen freilassen.

In der Nacht zu Montag hatten sich die Angehörigen an die Polizei Köln gewandt. Auf der Bundestraße 224 konnten die Beamten dann den 23-jährigen Verdächtigen stoppen. Der gesuchte Kölner befand sich auf dem Beifahrersitz. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später nahmen die Beamten den mutmaßlichen Komplizen in einer Essener Wohnung im Stadtteil Karnap fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.