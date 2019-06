Polizei stellt Autos sicher

KÖLN. Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag erneut ein illegales Autorennen in Köln beenden müssen. Zwei Männer fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit durch Köln-Mülheim.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2019

Direkt vor den Augen der Polizei haben sich in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in Köln ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Beamten mitteilten, fielen die beiden Fahrzeuge gegen 0.20 Uhr am Bergischen Ring in Fahrtrichtung Mülheim durch überhöhte Geschwindigkeit, dichtes Auffahren und häufiges Wechseln der Fahrspuren auf.

An einer Ampel hielten die 24und 34 Jahre alten Fahrer an, besprachen sich bei geöffneten Seitenscheiben und gaben anschließend bei grün ordentlich Gas. Im Bereich Clevischer Ring/Bergisch Gladbacher Straße beendete die Polizei das verbotene Rennen schließlich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden noch in der Nacht die Fahrzeuge - ein schwarzer 5er BMW und ein grauer Audi A6 - sowie die Führerscheine der Männer sichergestellt.