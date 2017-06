Führerscheine einkassiert

25.06.2017 Köln. Zwei Fahrzeuge wurden bei einem Unfall in Köln schwer beschädigt. Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer sollen sich zuvor ein illegales Autorennen geliefert haben.

Nach einem illegalen Autorennen in Köln ist am Samstagabend zwei Männern in Köln der Führerschein abgenommen worden. Ein 18-Jähriger und sein 19 Jahre alter Freund sollen Zeugenaussagen zufolge durch ein Industriegebiet in Köln-Lind gerast sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 18-Jährige schleuderte dabei in einer Rechtskurve in einen geparkten Lkw-Anhänger. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Als die Beamten eintrafen, leugneten die beiden mutmaßlichen Raser das Rennen. Eine Richterin ließ jedoch noch am Abend die Fahrerlaubnis einkassieren, auch die Autos und Handys wurden beschlagnahmt.

Vor gut einer Woche war in Mönchengladbach ein 38 Jahre alter Fußgänger bei einem illegalen Autorennen getötet worden. (dpa)