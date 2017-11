Ungewöhnlicher Geburtsort

Köln. Damit hatten die Rettungsassistenten vor dem Einsatz nicht gerechnet. Bei einem alltäglichen gynäkologischen Einsatz bringt eine Mutter ihr Kind im Krankenwagen zur Welt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Eine Kölnerin hat am Freitag um 10.25 Uhr das Licht der Welt erblickt. Anstatt wie die meisten Kinder im Krankenhaus, wurde sie auf der Fahrt zum Krankenhaus in einem Rettungswagen geboren.

Los ging es mit einem Notruf, der um 9.50 Uhr in der Kölner Leitstelle einging. Zwei Rettungsassistenten der Feuer- und Rettungswache 8 fuhren in den Stadtteil Brück und gingen von einem alltäglichen Einsatz aus, denn sie sollten eine Frau mit einsetzenden Wehen abholen und sie in ein Krankenhaus bringen.

Am Einsatzort wartete eine 38-jährige Frau, deren Wehen sehr plötzlich eingesetzt hatten und in kurzen Abständen erfolgten. Den Rettungsassistenten, so berichtete die Kölner Feuerwehr, war bewusst, dass die Geburt jederzeit einsetzen würde. Sie bereiteten die Geburt vor und forderten einen Notarzt an, um die Frau bei der Geburt zu unterstützen. Die Notärztin traf kurze Zeit später vor Ort ein, aber entschied sich nach einer Untersuchung der Frau, sie doch ins Krankenhaus zu transportieren.

Fünf Leute machten sich auf dem Weg in Richtung Krankenhaus, doch sechs Menschen kamen dort an. Während der Fahrt brachte die Mutter ihre kleine Tochter zur Welt. Laut der Kölner Feuerwehr sind sowohl Tochter als auch ihre Mutter nach einer abenteuerlichen Geburt im Rettungswagen wohlauf.