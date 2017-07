Köln. Der Kölner Zoo bietet per Video einen Einblick in das Trinkverhalten seiner Tiere. Mitarbeiter haben Kameras installiert, die von unten das Trinken der Tiere filmen - und bieten so seltene und amüsante Ansichten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2017

Wie sehen Tiere aus, wenn sie trinken? Der Kölner Zoo gibt nun die Antwort auf diese Frage und das Ergebnis ist mehr als lustig: Von der langen Nase des Ameisenbärs bis hin zu Tieren, die sich mit den Händen helfen bietet das Video einen skurrilen Einblick in das Leben der Zoo-Tiere.

Mitarbeiter haben eine Kamera auf dem Boden eines Trichters installiert und diesen anschließend mit Wasser befüllt. Die Kamera filmt aus der Froschperspektive, wie die Tiere trinken.

Das Video, das der Kölner Zoo am Mittwoch veröffentlichte, ist unterhaltsam und gleichzeitig lehrreich, da der Zuschauer erkennen kann, wie unterschiedlich die Tiere und ihr Trinkverhalten sind. Besonders auffällig verhalten sich die Tiger und Löwen, die offenbar die Kamera erkennen können, oder vielleicht nur sehr gebannt ins Wasser starren.