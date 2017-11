Für den guten Zweck

Lukas Podolski lädt Kinder für einen guten Zweck in seine Eisdiele in Köln ein.

Köln. Im Sommer 2017 hat sich Lukas Podolski mit seiner Eisdiele in Köln ein zweites Standbein aufgebaut. Jetzt will er seinen kleinen Fans die einmalige Möglichkeit geben, dort einen Nachmittag lang mit ihm zu schlemmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2017

In seine Eisdiele mit dem Namen "Ice Cream United" in der Brüsselerstraße in Köln will Fußballstar Lukas Podolski bald einen Nachmittag mit einer Gruppe von Kindern verbringen. Aber wer wird für diese besondere Gelegenheit ausgewählt?

Lukas Podolski will das Ganze versteigern. Die Auktion findet bei United Charity, einem großen Auktionsportal von Aktionen für Kinder in Not, statt. Sie dient dem guten Zweck: Der Erlös geht an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern im Rahmen des RTL-Spendenmarathons.

Neben Lukas Podolski sammeln auch viele weitere Prominente wie Helene Fischer, Til Schweiger, Anastacia und Vanessa Mai im Rahmen des Spendenmarathons Spenden für hilfsbedürftige Kinder.