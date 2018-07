Polizei sucht Zeugen

Köln. Bei einem Überfall auf der Hohenzollernbrücke in Köln wurde ein Lokführer der Deutschen Bahn verletzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Mittäter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2018

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 2. Juli einen 44-jährigen Bahnmitarbeiter auf der Hohenzollernbrücke in Köln überfallen. Wie die Polizei Köln mitteilte, wurde das Opfer mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lokführer ging um 2.50 Uhr auf dem Gehweg der Hohenzollernbrücke, um seinen Dienst in Deutz anzutreten. Dabei kamen ihm zwei junge Männer entgegen, die ihn plötzlich zu Boden rissen. Einer von ihnen versuchte, den Rucksack vom Rücken des Lokführers zu reißen. Der Haupttäter schlug dem Opfer anschließend ins Gesicht, zog dem Mann zwei Handys aus der Hosentasche und floh mit dem Mittäter in Richtung Dom.

Die Polizei hat den Haupttäter inzwischen identifizieren können. Sie sucht jedoch nach Hinweisen zum Mittäter und veröffentlicht hierfür ein Bild aus einer Überwachungskamera. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221/2290 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.