Anschlussstelle auf A1 gesperrt

Köln. In der Nacht zu Donnerstag ist ein schwer beladener Lkw ungebremst in die Schrankenanlage der Leverkusener Brücke auf der A1 gerast. Diese wurde komplett zerstört.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2019

Die Sperranlage in der Parallelspur der A1-Anschlussstelle Köln-Niehl ist in der Nacht zu Donnerstag durch einen LKW schwer beschädigt worden und zurzeit nicht funktionsfähig. Wie eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau NRW am Donnerstagmorgen mitteilte, habe der Fahrer die Anlage „komplett abgeräumt“.

Der Bereich in der Anschlussstelle sei derzeit für den Verkehr gesperrt. Über die Dauer der Sperrung könne man keine Auskunft geben, mindestens bis zum Nachmittag werde eine Fachfirma aber mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sein. Unter anderem habe der mit Stahlrohren schwer beladene Lkw Schutzwände durchbrochen und die Anlagentechnik zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Zwei Verbindungen sind derzeit noch gesperrt. Aus Koblenz kommend ist die Abfahrt zur Industriestraße nur in Richtung des Kölner Kreisverkehrs „Niehler Ei“ möglich, die Zufahrt von der Industriestraße aus Köln-Chorweiler auf die A1 nach Dortmund ist ebenfalls nur über das „Niehler Ei“ möglich.