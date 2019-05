48-Jährige verletzt

19.05.2019 KÖLN. Bei einem Zusammenstoß von einem Lastwagen und einer Stadtbahn in Köln-Niehl ist eine Straßenbahnfahrerin verletzt worden. Der Lkw-Fahrer fuhr den Polizeiangaben zufolge in Schlangenlinien weiter und flüchtete.

Bei einem Zusammenstoß von einem Lastwagen und einer Stadtbahn in Köln-Niehl ist eine Straßenbahnfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 48-Jährige nach eigenen Angaben am Freitag freie Fahrt, als der Lkw die Straßenbahn rammte. Bei der Kollision an der Bremerhavener Straße zersplitterte das Fenster des Führerhauses, die Front des Triebwagens wurde deformiert. „Mir flogen Glassplitter ins Gesicht, einen davon habe ich verschluckt“, habe die 48-Jährige später gesagt.

Der Lkw-Fahrer fuhr den Polizeiangaben zufolge in Schlangenlinien weiter und flüchtete in Richtung Niehler Ei. Die 48-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.

Die Polizei sucht sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (dpa/general-anzeiger-bonn.de)