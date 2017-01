Unfall vor Leverkusen

19.01.2017 LEVERKUSEN. Nach einem schweren Lkw-Unfall vor dem Leverkusener Kreuz ist die Autobahn 1 aktuell in Fahrtrichtig Köln komplett gesperrt.

Nichts geht mehr auf der A1 in Fahrtrichtung Köln. Nachdem ein Lkw am Donnerstagmorgen rund einen Kilometer vor dem Leverkusener Kreuz auf einen anderen, am Stauende stehenden, Lkw aufgefahren ist, ist die Autobahn aktuell gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.

Die aktuelle Verkehrslage