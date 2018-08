Lange Staus

An einer Brücke in Köln ist ein Lastwagen steckengeblieben.

Köln. Ein Lastwagenfahrer hat sich am Dienstagmorgen mit seinem Lkw unter einer Brücke am Kölner Südbahnhof festgefahren. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2018

An einer Brücke am Kölner Südbahnhof ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen steckengeblieben. Nach ersten Informationen war der Fahrer gegen 8.50 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Barbarossaplatz unterwegs. Der Fahrer des Lkw mit belgischem Kennzeichen fuhr fast bis zum Ende der Brücke, als er kurz vor der Moselstraße unter einem Pfeiler steckenblieb. Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer unverletzt.

Experten beraten, wie der mit einem Container beladene Lastwagen geborgen werden kann. Durch den Unfall kommt es zu langen Staus. Zudem gibt es Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Weitere Berichterstattung folgt.