Auffahrunfall auf der A4

Köln. Der Fahrer eines Lastwagens ist am Freitagabend in Köln schwer verletzt worden. Er war auf einen vorausfahrenden Laster aufgefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2019

Gegen 18.45 Uhr hat sich am Freitagabend auf der A4 in Köln ein schwerer Unfall ereignet. In Höhe des Kreuz Gremberg war der 57 Jahre alte Fahrer eines Peugeot-Lkw auf einen vorausfahrenden Laster der Marke Scania aufgefahren.

Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallursache sagte der 57-Jährige der Polizei, die helle Plane des Scania und das Sonnenlicht hätten ihn geblendet, sodass er aufgefahren ist.

Der 40 Jahre alte Fahrer des Scania erklärte, er habe kurz hinter dem Autobahnkreuz in Fahrtrichtung Olpe bremsen müssen. Im Rückspiegel sah er dann kurz den folgenden Lastwagen, als es auch schon knallte.