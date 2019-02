Autobahn Richtung Euskirchen

ERFTSTADT/EUSKIRCHEN. Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am frühen Dienstagmorgen auf der A1 in Höhe Erftstadt verunglückt. Die Fahrbahn war zeitweise komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.02.2019

Schwere Verletzungen hat ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Köln erlitten. Wie die Polizei berichtet, beschleunigte der Fahrer gegen 4.45 Uhr an der Anschlussstelle Erftstadt sein Gespann vom Seitenstreifen nach links und prallte dort gegen eine Betonwand.

Von dort schleuderte der Lkw zurück auf die Fahrbahn, ehe er auf dem rechten Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Anhänger des Fahrzeugs blockierte in der Folge allerdings die Fahrbahn. Dem eingesetzten Notarzt zufolge, soll ein internistischer Notfall den Unfall ausgelöst haben, bei dem es keine weiteren Verletzten gab.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Euskirchen zeitweise komplett. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern.