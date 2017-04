Talentwettbewerb im Kölner Tanzbrunnen

Nach 25 Jahren kündigte Linus seinen Abschied von der Show an.

Köln. In Köln endet eine traditionsreiche Show: Mit dem Abschied von Moderator Linus endet in diesem Jahr auch die Ära der "Talentprobe" im Tanzbrunnen. Für die letzten Ausgaben und zum Finale haben sich die Veranstalter besondere Aktionen überlegt.

Von Alexander Hertel, 26.04.2017

Nach 25 Jahren ist Schluss: "Linus' Talentprobe" findet in diesem Jahr zum letzten Mal statt. Moderator und Gastgeber Linus hat am Dienstag seinen Abschied angekündet. Der Veranstalter Köln Kongress bestätigte auf GA-Anfrage das Ende der Talentprobe und kündigte für die verbleibenden Auftritte an: "In jeder Show wird es einen Extrablock geben", erklärt Sprecherin Franca Wenzl. Darin werden dann verschiedene Überraschungsgäste mit auf der Bühne stehen und auftreten.

Die Shows werden aus diesem Grund auch bereits um 19.30 Uhr statt wie bisher um 20 Uhr beginnen, so Wenzl. Insgesamt sechs Termine gibt es bis zum Abschied noch. Los geht es am Freitag, 5. Mai, die Abschiedsshow ist dann am 29. September. Da sei dann auch noch etwas ganz Besonderes geplant. "Es gibt ein riesengroßes Finale", verriet die Sprecherin, hält sich sonst aber noch bedeckt: "Mehr ist noch geheim."

Die Talentprobe, die mehrmals im Jahr im Kölner Tanzbrunnen stattfindet, gibt es seit 45 Jahren. In der beliebten Show treten Talente und Amateurkünstler vor einem Publikum auf und präsentieren ihr Können. Linus, der mit bürgerlichem Namen Michael Büttgen heißt, moderiert die Talentprobe seit 25 Jahren.

Zahlen zu "Linus' Talentprobe" Das 25-jährige Jubiläumsjahr des Moderators ist auch zeitgleich das letzte von Linus' Talentprobe. Ende September werde die letzte Show am Kölner Tanzbrunnen stattfinden. Der Veranstalter Köln Kongress hat dazu nun einige Zahlen zu den vergangenen 25 Jahren bekanntgegeben.

Linus moderierte die Show insgesamt 236 mal, 1946 Talente traten bislang auf der Bühne auf.

Rund 1.000.000 Fans kamen zu Linus und seiner Talentprobe, in den 45 Jahren kann die traditionsreiche Veranstaltung auf mehr als 2.000.000 Besucher zurückblicken.

Der Moderator präsentierte rund 100 verschiedene Kostüme auf der Bühne.

Rund 3000 verschiedene Musiktitel wurden bislang live auf der Bühne gespielt.

204 verschiedene Titel haben es bereits mehrmals ins Finale geschafft. Dazu gehören beispielsweise Hits wie "I will always love you".

"Gefühlte" 100.000 Give Aways wurden an die Zuschauer verteilt. Dazu gehören neben Blümchen, Trillerpfeipfen und Leuchtstifte auch Haribo oder Maoam.

Eine "Symbiose mit Linus"

Wie der Veranstalter mitteilte, sei Linus an sie herangetreten und habe seinen Abschied angekündigt. "Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören", zitiert Wenzl den 57-Jährigen. Der Moderator wolle sich jetzt neuen Projekten widmen.

25 Jahre "Linus' Talentprobe" Foto: Köln Kongress Seit 25 Jahren moderiert Linus die Talentprobe.

Foto: Köln Kongress Die Kandidaten stellen sich auf der Bühne der Wahl des Publikums.

Foto: Köln Kongress Im August 2011 trat Henning Krautmacher von den Höhnern mit Linus auf.

Foto: Köln Kongress Linus wird in der Show von seinen beiden Co-Moderatoren Bastian Ebel (l) und Lukas Wachten (r) unterstützt. Nun kündigte Linus seinen Abschied an.

Foto: Köln Kongress Linus mit seinen beiden Co-Moderatoren Bastian Ebel (l) und Lukas Wachten (r).

In den 25 Jahren hat Linus in 236 Shows insgesamt 1946 Talente präsentiert, teile Köln Kongress mit. Rund eine Million Besucher kamen bisher zum Tanzbrunnen, seit Beginn im Jahr 1971 zog die Show schon mehr als zwei Millionen Menschen an.

Der Veranstalter sprach in Bezug auf die Show und die Zusammenarbeit mit dem jetzigen Moderator von einer "Symbiose mit Linus". Daher werde die "Talentprobe" auch nicht in anderer Form oder in einer ähnlichen Show fortgesetzt. "Wir werden nicht ohne ihn fortfahren", stellte Wenzl klar.