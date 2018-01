Steigender Rheinpegel

Bonn/Köln. Der Pegelstand des Rheins in Bonn und der Region droht in den nächsten Tagen weiter zu steigen. Die Stadtbahnlinie 66 fährt ab Mittwoch wieder nur bis Königswinter.

Nach dem Hochwasser zu Jahresbeginn steigt der Flusspegel in Bonn und Köln erneut. In Bonn lag der Rheinpegel am Montagmorgen bei 6,87 Meter. Auch wenn der Wasserstand am Dienstagmorgen bei etwa 6,80 Meter stagniert, wird erwartet, dass der Pegel in den kommenden Tagen weiter steigt.

Die Stadtwerke Bonn werden aus diesem Grund ab Mittwoch die Stadtbahnlinie 66 einschränken. Wie die SWB mitteilen, fahren die Bahnen ab Mittwochmorgen nur noch zur Haltestelle Clemens-August-Straße nach Königswinter. Von dort geht es dann mit Shuttlebussen bis nach Bad Honnef weiter. „Wir befinden uns in Habachtstellung“, sagte Nico Graefe, Sprecher der Stadt Königswinter, bereits am Dienstag auf Anfrage. Am Montagmittag wurden am für Königswinter maßgeblichen Pegel in Andernach bereits wieder 6,73 Meter gemessen.

Der Hochwassermeldedienst in Rheinland-Pfalz sagte für Dienstag und Mittwoch zwar steigende Wasserstände voraus. Jedoch ist die Spannbreite sowohl für Dienstag (6,52 bis 6,87 Meter) als auch für Mittwoch (6,61 bis 7,20 Meter) sehr groß. „Unser Scheitelpunkt liegt zwischen diesen Werten. Beim oberen Wert läuft die Senke am Sea Life voll“, sagte Graefe. Die Rheinallee werde nach Bedarf und „so wenig wie möglich“ gesperrt.

Hochwasser in Bonn Foto: Virgilio Gioffré Vogels Das Foto machte GA-Leser Virgilio Gioffré Vogels am Dienstagmittag.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Hochwasser in Bonn.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer unerhalb des Auswärtigen Amts ist vollkommen überflutet. Eine Radtour der etwas anderen Art.

Foto: Sabrina Bauer Das Beueler Ufer an der Rheinlust.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer ist überschwemmt.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer am Samstagmittag.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer In Mehlem ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Foto: Robin Lutz Hochwasser in Königswinter bei Nacht.

Foto: Sigrid Weffer Hochwasser in Bonn-Beuel.

Foto: Frank Homann Hochwasser von der Erpeler Ley aus.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann. Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Remagen

Bei sieben Meter Pegelstand werden bereits Zufahrtsstraßen zum Rhein in Beuel gesperrt, ab 7,15 entfallen die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer. Die Fähre Graurheindorf-Mondorf hat ihren Betrieb bereits eingestellt. Was bei welchem Pegelstand passiert, ist hier nachzulesen.

Pegelstand in Köln stagniert

Der Pegelstand des Rheins bei Köln stagniert am Dienstagmorgen ebenfalls bei rund 7,20 Meter. Wie ein Sprecher der dortigen Hochwasserschutzzentrale am Morgen sagte, wird sich daran im Laufe des Tages nicht viel ändern. Es könne aber beobachtet werden, dass der Wasserstand am Oberrhein bereits wieder ansteigt. Voraussichtlich am Mittwoch werde sich das dann auch auf den Pegel bei Köln auswirken. Auf die Schifffahrt habe der aktuelle Pegelstand keinerlei Auswirkungen.

Erst vor zwei Wochen hatte der Rhein mit 8,32 Metern am Pegel Andernach den höchsten Stand seit vielen Jahren erreicht. Das Hochwasser hatte die Einsatzkräfte in Königswinter, Bad Honnef und im nördlichen Kreis Neuwied in Atem gehalten. In der Altstadt waren von der Feuerwehr rund 40 Meter Stege in den Rheingassen aufgebaut worden. Auch in Niederdollendorf waren Anlieger betroffen.

Deutsche Binnenschifffahrt sieht aktuelle Lage gelassen

In Köln wird der Schiffsverkehr bei 8,30 Metern gestoppt. Die Entwicklung hänge davon ab, wie viel Niederschlag am Oberrhein zufließe, sagte Can Kemerdere von der Hochwasserschutzzentrale. Erste Hochwasserschutzmaßnahmen hatte die Stadt bereits am Donnerstag eingeleitet. So wurden Schieber geschlossen und Pumpen eingeschaltet, um das Kanalnetz vor eindringendem Rheinwasser zu schützen. Am Montagmorgen hat die Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf ihren Betrieb zwischen Köln-Langel und Leverkusen Hitdorf bis zum kommenden Sonntag eingestellt.

Die weitere Entwicklung hänge davon ab, wie viel Niederschlag am Oberrhein zufließe, sagte Kemerdere weiter. Das Hochwassermeldezentrum für den Rhein in Mainz ging am Montag für den Mittelrhein und den Niederrhein davon aus, dass die Pegelstände in den kommenden Tagen zwar noch steigen, die Werte von Anfang Januar aber nicht erneut erreicht werden. Seinerzeit hatte das Hochwasser am Rhein für eine angespannte Lage gesorgt. Anfang des Jahres waren bei einem Pegelstand von 8,80 Meter in Köln Uferstraßen und Wiesen überflutet worden, größere Wohngebiete jedoch nicht.

Die Deutsche Binnenschifffahrt sieht die aktuelle Lage gelassen. „Hochwasser am Rhein stellt auch im Januar grundsätzlich kein ungewöhnliches Ereignis dar“, teilte BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen auf Anfrage in Duisburg mit. Hochwassersituationen ließen sich auf der Grundlage amtlicher Prognosen von den Binnenschiffern und deren Kundschaft „recht gut planen“. Daher sei es möglich, frühzeitig mit dem Kunden abzuklären, ob sicherheitshalber vor dem Hochwasser etwas mehr Ladung angeliefert werden solle, etwa für die Stahlindustrie oder chemische Industrie. „Fracht, die nicht warten kann, muss gegebenenfalls auf einem anderen Verkehrsträger wechseln.“ Dies sei dann häufig die Straße. Komme es zu einer Sperrung, gebe es Schutzhäfen, wo die Binnenschiffer dann festmachen.

