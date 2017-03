Ersatzbusse im Einsatz

Köln. Auf den Linien 16 und 17 kommt es an diesem Wochenende zu Behinderungen im Bahnverkehr. Der Grund: ein neues elektronisches Stellwerk in Köln-Sürth.

Von ga-bonn.de, 03.03.2017

Ein neues elektronisches Stellwerk in Köln-Sürth nimmt die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) am ersten Märzwochenende in Betrieb. Deshalb werden die Linie 16, die Köln und Bonn verbindet, ab morgen, 3. März, 21 Uhr, bis Montag, 6. März, 4 Uhr, streckenweise und die Linie 17 in diesem Zeitraum ganz außer Betrieb genommen.

Als Folge fährt die Linie 16 in Köln zwischen den Haltepunkten "Ubierring" und "Godorf" nicht. Eingesetzt wird ein Ersatzbus, der an Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe der regulären Haltestellen stoppt. Fahrgäste in Richtung Innenstadt müssen die Fahrt etwa 20 Minuten früher beginnen als im Fahrplan angegeben.

In Richtung Bonn erreichen die Fahrgäste ihr Ziel etwa 20 Minuten später. Um die Ersatzhaltestellen einzurichten, wird an zwei Abschnitten der Rheinuferstraße kurzzeitig eine Fahrspur gesperrt. Diese vorübergehenden Sperrungen betreffen das Oberländer Ufer in Höhe Bayenthalgürtel in beiden Fahrtrichtungen sowie das Gustav-Heinemann-Ufer in Höhe Schönhauser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.