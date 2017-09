Porsche fährt in Gleisbett

Auf der Strecke der Linie 16 kam es am Samstagmittag zu Ausfällen bzw. Verspätungen. (Symbolbild)

Köln. Nichts ging mehr am frühen Samstagnachmittag auf der Linie 16 in Köln. In Rodenkirchen war ein Porschefahrer im Gleisbett gelandet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.09.2017

Aber nicht nur die betroffene Straßenbahnlinie stand still. Aufgrund der Bergungsarbeiten staute sich auch der Verkehr auf der Rheinuferstraße.

Die Ursache für den Unfall ist noch unbekannt. Wie die Stadtwerke Bonn um 14.30 Uhr auf Twitter mitteilen, konnte das Auto geborgen werden. Es kam zu Verspätungen.