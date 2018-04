Polizeieinsatz in der Nacht

Ein Fuchs soll in Leverkusen zwei Gänse gerissen haben.

Leverkusen. Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag in Leverkusen ausgerückt, nachdem ein Anwohner Schüsse von einem Nachbargrundstück hörte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.04.2018

Weil ein Fuchs zwei seiner Gänse gerissen haben soll, hat ein 40 Jahre alter Mann aus Leverkusen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen: Mit einer Schreckschusspistole schoss er auf das Tier. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Anwohner im Leverkusener Stadtteil Schlebusch gegen 23.15 Uhr am späten Samstagabend Schüsse von einem Grundstück an der Opladener Straße gehört und den Notruf gewählt.

Die ausgerückten Polizisten trafen den 40-Jährigen in seinem Garten an, die Waffe steckte noch in seinem Hosenbund. Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten ein Verfahren gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Ob der Fuchs getroffen oder sogar verletzt wurde, ist nicht überliefert.