24.01.2017

Die Journalistin Renate Zöller liest auf Einladung des Fördervereins Buchstützen an diesem Donnerstag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr in der Öffentlichen Bücherei Sankt Matthäus Alfter am Hertersplatz 14 aus ihrem Buch „Was ist eigentlich Heimat? Annäherung an ein Gefühl“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, ebenso um Anmeldung unter der Rufnummer 0 22 22/93 53 60 (Bücherei) oder per E-Mail an kontakt@buchstuetzen-alfter.de. (thb)