Mögliche Bezüge nach Bonn

Köln. In Köln-Niehl ist am Donnerstagmorgen ein etwa 40-Jähriger leblos aus dem Rhein geborgen worden. Die Polizei prüft mögliche Verbindungen nach Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.01.2018

Die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei in Köln haben am Donnerstagmorgen eine Leiche aus dem Rhein geborgen. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, wurde um 9.30 Uhr eine leblose Person im Rhein bei Niehl gemeldet. 67 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, unterstützt von Kräften der Polizei, machten sich daraufhin auf den Weg zum Rhein. Auch Hubschrauber kamen zum Einsatz.

Der etwa 40-jährige Mann konnte nur noch leblos aus dem Rhein geborgen werden. Wie die Kölner Polizei auf Nachfrage mitteilte, konnte die Identität des Mannes bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei prüfe zudem mögliche Verbindungen nach Bonn, für ein Fremdverschulden gebe es derzeit keine Hinweise. Ob ein Zusammenhang zur Suchaktion am Dienstagabend in Niederkassel-Lülsdorf besteht, war zunächst nicht klar.