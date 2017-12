Brühl. Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Leichenfund am Berggeistweiher bei Brühl. Taucher hatten dort am Sonntag eine leblose Person entdeckt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2017

Am Berggeistweiher in der Nähe des Phantasialands in Brühl ist eine Leiche entdeckt worden. Sporttaucher hatten die leblose Person am Sonntagmorgen im Wasser entdeckt und gegen 10.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das teilte die Feuerwehr mit. Nachdem die Person geborgen wurde, konnte der herbeigerufene Notarzt nur noch den Tod der Person feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Um wen es sich bei der Leiche handelt, ist noch unklar. Auch zu den Todesumständen konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. "Die Ermittlungen laufen", so die Pressestelle der Polizei auf GA-Anfrage.