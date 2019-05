Leerstehende Wohngebäude in Köln-Ossendorf besetzt

Köln. Eine Gruppe linksgerichteter Demonstranten hat am Mittwochvormittag drei leerstehende Häuser an der Ikarosstraße in Köln-Ossendorf besetzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.05.2019

Gegen 11.20 Uhr waren die Hausbesetzer laut Zeugenangaben in drei ehemaligen Wohnobjekte an der Ikarosstraße in Köln-Ossendorf eingedrungen. Die Anrufer bei der Polizei-Leitstelle sprachen von "mindestens zehn Personen, die Fensterscheiben einschlugen".

Laut Angaben der Demonstranten, wollten sie mit der Aktion gegen die Wohnungsnot in Köln in Köln protestieren. Die drei Häuser stehen seit geraumer Zeit leer. An den Häusern befestigten die Beteiligten Transparente, unter anderem mit der Aufschrift "Gegen den Leerstand". Sie forderten zudem einen Kontakt zu Verantwortlichen der Stadt Köln.

Die Polizei stellte diesen Kontakt her und nahm die Personalien von 13 Teilnehmern auf. Die Hausbeszter sind im Alter zwischen 20 und 72 Jahren. Die Ermittlungen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse dauern derzeit noch an. Die Polizei Köln hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.