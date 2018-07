Köln-Meschenich. In Köln-Meschenich ist am Freitagmorgen ein 35-Jähriger mit seinem Kieslaster umgekippt und schwer verletzt worden. Die Unfallstelle ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.07.2018

Der Lastwagenfahrer war gegen 10.50 Uhr auf der A553 in Richtung Köln unterwegs, als er beim Auffahren auf die Kerkrader Straße an der Anschlussstelle Brühl-Nord in Richtung A555 im Kurvenausgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Kieslaster kollidierte mit dem Audi einer 26-Jährigen und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der 35-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen wich die 26-Jährige nach links aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, wurde dadurch aber nicht unter dem Lastwagen und der ausströmenden Ladung eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer wurde von Ersthelfern befreit und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Der auflaufende Verkehr wird von der Polizei umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der auf beiden Fahrbahnen verteilte Kies muss mit einem Radlader verladen werden. Die Polizei Köln ist zur Unfallaufnahme mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.