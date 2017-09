Lkw prallt auf Abschleppwagen

Köln. Auf der Autobahn 4 Richtung Olpe ist ein 40-Tonner gegen ein Abschleppwagen geprallt, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Es kommt zu kilometerlangen Staus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2017

Nach einem schweren Unfall kommt es auf der Autobahn 4 in Höhe Merzenich zu langen Staus. In Fahrtrichtung Köln ist ein Lastwagen auf ein Abschleppwagen geprallt, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen 11.50 Uhr ein 30-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens ein liegengebliebenes Auto aus den Niederlanden auf sein Plateaufahrzeug aufzuladen.

Während des Aufladevorgangs touchierte ein von hinten herannahender 49-jähriger Tiefladerfahrer mit seinem Fahrzeug zunächst das Pannenfahrzeug und fuhr über die Laderampe gegen das Führerhaus des Abschleppers. Von dort abgewiesen, prallte der 40-Tonner gegen die Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 30-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei führt den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Nach Angaben der Polizei soll die Bergung der Fahrzeuge bis in den Nachmittag andauern. Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von rund eineinhalb Stunden rechnen. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, eine Rettungsgasse für die Bergungsfahrzeuge freizuhalten.

