Gigantische Frachtmaschine

Düsseldorf. Am Düsseldorfer Flughafen sollte an diesem Montag eine Antonov 124 landen. Weltweit gibt es weniger als 30 Maschinen dieser Art. Eigentlich war die Landung schon für das Wochenende vorgesehen. Und auch jetzt scheint es Probleme zu geben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Flugzeugfans warten seit ein paar Tagen gespannt am Flughafen Düsseldorf auf die Landung einer Antonov 124. Eine der größten Frachtmaschinen der Welt sollte eigentlich schon am Freitag in der Landeshauptstadt landen, doch der Termin wurde immer wieder verschoben. Der Grund: Aufgrund eines Defekts konnte die Maschine nicht wie geplant in Jakarta starten. Am Sonntagabend hieß es dann in Düsseldorf: Um 13.30 Uhr an diesem Montag soll sie nun tatsächlich in NRW landen - wenn nicht doch noch etwas dazwischen kommt.

Und tatsächlich ist wieder etwas dazwischen gekommen. Nach Informationen der Rheinischen Post ist die Maschine am Montagvormittag noch nicht in Jakarta gestartet. Die Flugzeit beträgt elf Stunden, eine Ankunft in Düsseldorf ist laut Flughafen jetzt für Dienstagmittag geplant.

Der Flughafen informierte in den vergangenen Tagen Flugzeugfans auf Facebook über den aktuellen Stand. Eigentlich sollte die Antonov 124 dann bis Dienstag in Düsseldorf auf dem Rollfeld zu sehen sein. Ob der Abflug aus Düsseldorf jetzt auch verschoben wird, ist bislang nicht klar. Das sowjetische Militär entwickelte diese riesigen Frachtmaschinen, die wie im Fall der Antonov 124 bis zu 150 Tonnen Last transportieren können, in den 1980er-Jahren. Heutzutage sind nur noch weniger als 30 dieser Maschinen weltweit im Einsatz.

Wer den Flug der Antonov bei Flightradar verfolgen will: Die Flugnummer lautet ADB 3993, die Registrierung UR-82072.