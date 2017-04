Tiere aus Wanderzoo ausgebüchst

Vielleicht war der Ausbrecher in Köln auch auf der Suche nach einer solch schicken Sommerfrisur.

Köln. Am Dienstagvormittag sind in Köln ein Lama und etliche andere Tiere aus dem Gehege eines Wanderzoos ausgebüchst. Gemeinsam sorgte die Truppe für erstaunte Gesichter bei Anwohnern und Autofahrern im Kölner Norden.

Von Karsten Lettau, 18.04.2017

"Autofahrer aufgepasst, auf der Neusser Straße kommt Ihnen ein Lama entgegen". So hätte heute morgen eine Kölner Verkehrsmeldung lauten können. Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, ging um kurz nach zehn eine Meldung über freilaufende Tiere im Bereich der Mehrheimer Straße ein.

Neben dem Lama waren es neun Schafe, zwei Esel, ein Pony und ein Zwergbulle, die ein Loch im Zaun genutzt hatten, um Köln-Nippes unsicher zu machen. Fünfzehn Mitarbeiter des Zoos, sowie Kölner Polizeibeamte nahmen nach etlichen verwunderten Berichten von Anwohnern die Verfolgung auf.

Viele der Tiere konnten kurze Zeit später in einem Hinterhof in der Nähe des Niehler Kirchweges gestellt werden. Das Lama hatte jedoch offenbar noch nicht genug vom Geschmack der Freiheit und unternahm noch einen Abstecher in den nahegelegenen Toni-Steingass-Park.

Erst nach einer knappen Dreiviertelstunde war dann auch für das Lama das Abenteuer vorbei, an dem die Polizei nach eigener Aussage mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen beteiligt war.