Beamten gehen Gassi

07.05.2018 Köln. Im Kölner Stadtteil Vingst haben Nachbarn die Polizei alarmiert, weil der Nachbarshund seit Stunden jämmerlich jault und bellt. Die Beamten trafen den Vierbeinern in einer misslichen Lage an und konnten ihn aus dieser befreien.

Labrador-Rüden gelten gemeinhin als eigentlich ruhig, gutmütig und vor allem anhänglich. Und genau dahingehend könnte im aktuellen Sachverhalt bereits der Hase im Pfeffer gelegen haben. Zumal man dem meist Schwarzhaarigen des Weiteren nachsagt, durch seine aufgeschlossene und kommunikative Art den positiven Umgang der Menschen untereinander erheblich fördern zu können. Mag sein. Bei einem Einsatz in der Nacht auf Sonntag musste eine Kölner Streifenwagenbesatzung allerdings diesen positiven Charaktereigenschaften eines jungen Labrador-Rüden auf die Sprünge helfen.

Gegen 2.10 Uhr hatten Anwohner der Oranienstraße im beschaulichen Ortsteil Vingst die Polizei alarmiert. Die Mieter des betreffenden Mehrfamilienhauses beklagten sich über das "seit Stunden andauernde, jämmerliche Jaulen und Bellen" eines Hundes. In der Etagenwohnung liefe auch der Fernseher, so die in ihrer Nachtruhe empfindlich gestörten Melder.

Auf Klopfen, Klingeln und auch Anrufe seitens der Polizisten bei dem Inhaber (36) der beleuchteten Wohnung reagierte jedoch niemand. Deutlich vernehmbar für die Uniformierten war jedoch das unablässige Winseln des Vierbeiners. Letzten Endes öffneten die Beamten die Tür - zumal hier eine bestehende Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte.

Tja, und in einer Ebensolchen befand sich dann auch der zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung anwesende Labrador. Eilends nahmen die Beamten den freundlichen Hund an die Leine - und führten ihn im Zuge der Gefahrenabwehr in einem benachbarten Grüngelände Gassi. Mit umgehendem, um nicht zu sagen durchaus beachtlichem Erfolg. Nicht unerheblich erleichtert ließ sich der Rüde anschließend von den verständnisvollen Ersatz-Herrchen wieder nach Hause geleiten. Diese verschlossen die Tür hinter ihm wieder ordnungsgemäß, nicht ohne zuvor noch eine entsprechende Mitteilung für den Mieter zu hinterlassen. (dpa)